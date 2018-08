Prawdziwy zwrot w inwestowaniu w condo-hotele

Nadmorska lokalizacja, sąsiedztwo granicy z Niemcami, globalna marka Best Western Premier, najwyższy standard wyposażenia i infrastruktury – oto najkrótsza definicja The NAVY Resort and Spa, który powstanie w 2021 r. w Świnoujściu. Na inwestorów w systemie condo czeka 275 luksusowych pokoi w standardzie premier o powierzchni od 23 do 60 m2. Proponowany minimalny zwrot inwestycji wynosi 6 % w skali roku – faktyczny zysk może być jednak znacznie większy – i tu dla potencjalnych inwestorów zaczyna się najciekawsze!

Best Western Premier – będzie światowo

Właściwa lokalizacja i bogata infrastruktura to podstawa. Jednak nie jest równoznaczna z gwarancją zysku. Bez odpowiedniej obsługi doskonała „maszyneria” nie będzie działała sprawnie. Doświadczeni operatorzy branży turystycznej wiedzą, że o ostatecznym sukcesie i jego trwałości decyduje jakość zarządzania oraz standard obsługi klienta.

The NAVY wpływa do Świnoujścia pod banderą Best Western Premier – prestiżowej marki z portfela konsorcjum hotelowego z 70-letnią tradycją, które zrzesza kilka tysięcy firm na całym świecie. Bycie częścią tej struktury oznacza możliwość korzystania z gotowych, sprawdzonych modeli zarządzania, marketingu i sprzedaży. Best Western szkoli personel, wprowadza dobre praktyki oraz udostępnia swoją sieć klientów. Z punktu widzenia potencjalnego inwestora gwarancja jakości zarządzania jest równoznaczna z gwarancją zysku. Z siecią 4 200 luksusowych obiektów w 100 krajach świata i 32 milionami uczestników programu lojalnościowego dla swych gości, sieć Best Western stanowi decydujące wsparcie, które w tego typu przedsięwzięciach jest nie do przecenienia.

Potencjał dzięki lokalizacji

Wiele czynników decyduje o sukcesie inwestycji. Jednak zawsze podstawą jest lokalizacja, która w przypadku The NAVY, z punktu widzenia potencjalnego inwestora, jest... idealna.

Wystarczy wymienić tylko:

- kilkaset metrów do jednej z najpiękniejszych plaż tej części polskiego Bałtyku,

- granica z Niemcami w odległości krótkiego spaceru,

- cały kompleks znajdujący się w centrum pasa zieleni przybrzeżnej.

Wyspa Uznam nazywana jest przez Niemców Sonneninsel, czyli Wyspą Słońca –słońce świeci tu średnio przez 1 906 godzin, czyli przez około 160 dni w roku. Panują tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, spacerów pieszych i rowerowych. W niewielkiej odległości znajduje się niezwykle bogaty przyrodniczo obszar Wolińskiego Parku Narodowego. Nie brakuje ciekawych muzeów oraz wartych odwiedzenia obiektów plenerowych. Wyspa ma doskonale rozwiniętą sieć komunikacyjną – szczególnie w części niemieckiej. Już teraz Świnoujście to poważny konkurent dla Międzyzdrojów czy Kołobrzegu, a po zakończeniu budowy tunelu komunikacyjnego pod Świną – również dla lokalnej metropolii – Szczecina.

Podsumowując: Świnoujście i Uznam to idealna destynacja urlopowa, oferująca wszystkie atrakcje turystyczne, które dostępne są niemal w zasięgu wzroku.

Coś więcej niż lokata

Niskie oprocentowanie lokat bankowych i ostrożność w korzystaniu z funduszy inwestycyjnych sprawia, że posiadacze oszczędności poszukują innych możliwości pomnażania kapitału. Jedną z najbezpieczniejszych form, zapewniających realne zyski, jest zakup nieruchomości w systemie condo-hotel.

W systemie condo inwestor jest właścicielem prawnym lokalu (każdy apartament ma założoną własną księgę wieczystą) i może z niego korzystać osobiście, udostępniać wybranym przez siebie osobom. Przez resztę czasu kwestiami wynajmu oraz utrzymania nieruchomości zajmuje się zarządca resortu.

Wyścig na procenty

Obecnie na polskim rynku uzyskanie oprocentowania lokaty bankowej na poziomie 2,5-3% w skali roku (czyli gwarantującej realny zysk) wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów i podlega szeregowi ograniczeń. Preferencyjne warunki przysługują najczęściej nowym klientom, ograniczona jest maksymalna kwota lokaty lub okres deponowania. Zarabianie na lokatach wymaga wielu formalności i nie wiąże się z pokaźnymi zyskami – to raczej forma uchronienia kapitału przed stratami (inflacja), niż sposób na skuteczne zarabianie.

Modne w ostatnich latach inwestowanie w systemie condo-hotel to zysk – zależnie od konkretnego obiektu – w wysokości 4-10 % w skali roku. Średni zwrot z tego typu inwestycji w Polsce w 2017 r. utrzymywał się na poziomie 7%. Koniunktura na rynku nieruchomości sprawiła, że kolejni oferenci zaczęli swoisty wyścig na procenty, co może dobrze wygląda w prospektach i na reklamach, lecz z perspektywy długoterminowej wcale nie musi okazać się najważniejsze.

Pracujący Resort

wyróżnia tę propozycję na tle zajętej kolejnymi procentowymi rekordami konkurencji, to założenie, że inwestor zawsze zyskuje 6% w skali roku, a w miarę rozwoju resortu i jego działalności będzie otrzymywał coraz więcej. Jak to możliwe? Model inwestycyjny The NAVY zakłada 6 % zysku od kwoty inwestycji w skali roku. Ale to nie wszystko - inwestor otrzymuje bowiem dodatkowo kwotę wynikającą z podziału 40% zysku netto całego resortu proporcjonalnie do powierzchni posiadanego lokalu. W ten sposób liczne atrakcje (amenities), którymi przyciąga The NAVY (restauracje, baseny, spa, klinika jednego dnia, centrum konferencyjne itd.) pracują na większą korzyść inwestora, który kupi tu apartament. W przypadku The NAVY to nie sam gwarantowany roczny zwrot jest najistotniejszy. To cona tle zajętej kolejnymi procentowymi rekordami konkurencji, to założenie, że inwestor zawsze zyskuje, a w miarę rozwoju resortu i jego działalności będzie otrzymywał coraz więcej. Jak to możliwe? Model inwestycyjny The NAVY zakładaw skali roku. Ale to nie wszystko -bowiemwynikającą z podziałuproporcjonalnie do powierzchni posiadanego lokalu. W ten sposób liczne atrakcje (amenities), którymi przyciąga The NAVY (restauracje, baseny, spa, klinika jednego dnia, centrum konferencyjne itd.) pracują na, który kupi tu apartament.

AIO (All In One) resort

Sam resort zapewnia spokój i relaks, warunki do regeneracji sił w kameralnych warunkach. Do dyspozycji gości przeznaczono trzy baseny (kryte i otwarte), dwa korty tenisowe, siłownię, gabinety spa&wellness oraz pokój zabaw dla dzieci. Dwie restauracje zaoferują bogactwo smaków kuchni Antyli i menu dostosowane do indywidualnych potrzeb (w tym wegetariańskich i wegańskich). W ofercie znalazł się także lounge bar oraz mini browar.

Dyskretna kontrola dostępu oraz całodobowa ochrona i monitoring dadzą pewność maksimum bezpieczeństwa. Z kolei działająca na miejscu nowoczesna klinika jednego dnia będzie służyła profesjonalną opieką lekarską i pozwoli uniknąć uciążliwości korzystania z publicznej służby zdrowia.

Harmonia sztuki i biznesu

Warto odnotować, że inspiracją wystroju wnętrz The NAVY stała się twórczość Michaela Lestera, jamajskiego malarza marynistycznego o polskich korzeniach. Kolorem „firmowym” resortu będzie navy blue w różnych odcieniach, łączony ze złotem. Dzięki subtelnemu operowaniu barwami, wnętrza uzyskają charakter spokojnej elegancji i luksusu.

The NAVY Resort and Spa to harmonijne połączenie natury, sztuki oraz najwyższych standardów infrastruktury i wyposażenia. Inwestycja w The NAVY to nie tylko bezpieczna lokata kapitału, lecz również możliwość posiadania prywatnego, ekskluzywnego apartamentu w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.

