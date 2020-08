Premier: deficyt budżetu jest zależny wyłącznie od epidemii Covid-19

Deficyt budżetu jest zależny wyłącznie od epidemii Covid-19 - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Covid-19 - to ta epidemia spowodowała, że świat wpadł w największą recesję od II Wojny Światowej - dodał.

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej o projekt nowelizacji budżetu na 2020 r., który został w czwartek przyjęty przez rząd. Założono w nim, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu.



Morawiecki podkreślił, że deficyt ten jest zależny wyłącznie od epidemii Covid-19. "Zarówno ubytki w podatkach jak i dodatkowe wydatki są związane wyłącznie z Covidem-19. Świat stanął na głowie i nie ma tu żadnego innego wytłumaczenia" - podkreślił premier.



Dodał, że epidemia Covid-19 spowodowała, że świat wpadł w największą recesję od II Wojny Światowej, a wiele krajów w największą recesję od wielkiego kryzysu 1929 roku. "W Polsce również ta epidemia silnie odcisnęła swoje negatywne piętno na finansach publicznych" - powiedział Morawiecki.



Jak poinformowało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19. Rozprzestrzenianie się koronawirusa przyczyniło się do największego kryzysu gospodarczego ostatnich lat, który wpłynął na gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej w Polsce i innych krajach dotkniętych pandemią.



W projekcie przewiduje się, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r.



Ponadto, rząd przewiduje, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc, wobec wzrostu o 4,1 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r.