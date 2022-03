Prezes PGNIG: w marcu przyjmiemy rekordową ilość dostaw LNG

Majewski w specjalnym wydaniu programu In Business w Business Insider Polska przekazał, że "PGNiG od dobrych kilku lat prowadzi konsekwentną strategię dywersyfikację uniezależnienia się od dostaw gazu z jednego kierunku".

"W związku z tym w tej chwili, w tym momencie, zwiększamy w sposób bardzo istotny dostawy LNG do Polski, czyli tego skroplonego gazu, który przypływa do nas statkami z Kataru i ze Stanów Zjednoczonych. Teraz w marcu przyjmiemy rekordową ilość dostaw. To będzie pięć gazowców, pięć statków, z których każdy od 100-120 mln metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji dostarczy do terminala w Świnoujściu. To jest rekordowa liczba. Jeszcze nigdy tylu statków w jednym miesiącu nie przyjęliśmy" - powiedział Majewski.

Szef PGNiG przekazał, że od początku działania terminalu, czyli od 2016 r., sprowadzono przeszło 150 statków. "To jest ponad 17 mld metrów sześciennych LNG po regazyfikacji" - powiedział.

Majewski został zapytany o poziom wypełnienia magazynów. "Po raz pierwszy od wielu lat, już w marcu zaczęliśmy zatłaczać magazyny. To po pierwsze dzięki temu, że temperatury są nieco wyższe niż z reguły o tej porze roku. Ale także dlatego, że dostrzegamy co się dzieje (...). Widzimy, że mogą pojawić się gdzieś tam trudności związane z inwazją rosyjską na Ukrainę" - tłumaczył.

Jak wyjaśnił, mówi się o tym, że dostawy gazu do Europy, a tak naprawdę w ogóle rosyjskich węglowodorów, powinny być zakończone w związku z sankcjami. "Staramy się w jak największym stopniu zapełniać magazyny już w tej chwili" - dodał.

Prezes poinformował, że obecnie poziom zapełnienia magazynów gazu w Polsce to około 60 proc. Dodał, że przeciętna z ostatnich lat wynosiła 50 proc.

"Taki zapas pozwala przetrwać polskim nie tylko gospodarstwom domowym, ale wszystkim odbiorcom przez około miesiąc ostrej zimy" - dodał.

Paweł Majewski, fot. Marek Wiśniewski

Piątek to dziewiąty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone przez siebie działania jako "specjalną operację wojskową". W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to spółka giełdowa, zajmująca się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.