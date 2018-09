Produkcja mleka i mięsa zagraża planecie

Nie uda się osiągnąć postanowień paryskiego szczytu klimatycznego, czyli mniejszej emisji CO 2, jeśli drastycznie nie ograniczymy w Europie produkcji mięsa i mleka — wynika z raportu fundacji Rural Investment Support For Europe (RISE).

Informuje o nim „The Independent”. Zdaniem ekologów, przez hodowlę bydła przekroczyliśmy już bezpieczne limity emisji. — Jeśli politycy nie sprostają temu wyzwaniu, hodowcy żywego inwentarza zapłacą cenę za swoją bierność. Bronienie status quo to dzisiaj działanie na niekorzyść całego sektora — mówi Janez Potocnik, były unijny komisarz ds. środowiska. To kolejny głos w tej sprawie. Z danych Institute for Agriculture and Trade Policy and GRAIN, opublikowanych wcześniej, wynika, że producenci mleka i mięsa są większymi trucicielami środowiska niż cały przemysł. Naukowców niepokoi...

