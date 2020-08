Prognozy dla złotego nadal niekorzystne

Utrzymuje się negatywne nastawienie analityków do rodzimej waluty. Euro na koniec roku ma kosztować 4,43 zł, a frank 4,06 zł.

Za nami bardzo burzliwe miesiące na rynku walutowym. W rok 2020 wchodziliśmy z kursem euro nieco powyżej 4,20 zł. Jeszcze do połowy marca mogło się wydawać, że polski złoty okaże się odporny na koronawirusowy kryzys. Była to jednak złudna nadzieja. Po wymuszonym przez rząd częściowym „zamknięciu gospodarki” kurs euro podskoczył z około 4,35 zł do 4,63 zł, osiągając najwyższy poziom od 11 lat. W marcu dolar kosztował nawet 4,30 zł i był najdroższy od 19 lat.