Programista nie wypadnie za burtę

Kryzys jest jak sztorm — niektóre branże mogą pójść na dno. Sektorowi IT raczej to nie grozi.

Pandemia zachybotała także tą łodzią. Ale tylko w drugim kwartale. W trzecim rynek pracy IT odzyskał równowagę i wrócił na poprzedni kurs. A jak poradzi sobie z obecną falą koronawirusa? Analitycy platformy rekrutacyjnej inhire.io obliczyli, że od lipca do sierpnia liczba ofert dla specjalistów ds. nowych technologii wzrosła o 24 proc. w stosunku do trzech wcześniejszych miesięcy. Zwiększyły się też wynagrodzenia (o 10 proc.). Oznacza to, że w wakacje sektor informatyczny ponownie nabrał wiatru w żagle. Niepewna sytuacja gospodarcza nie pozwala jednak określić, na jak długo. Choć długookresowe prognozy są dla branży optymistyczne.