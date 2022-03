Prudential zmienia markę

Prudential to nazwa, której używa niejedna firma ubezpieczeniowa. W Polsce jako oddział działa Prudential International Assurance, należący do międzynarodowej grupy M&G z centralą w Wielkiej Brytanii. Ten Prudential nie ma nic wspólnego, ani z firmą Prudential Financial, która swoją główną działalność prowadzi w Stanach Zjednoczonych, ani z międzynarodową grupą Prudential, zarejestrowaną na Wyspach Brytyjskich.

Aby wyróżnić się w tym tłumie, Prudential z grupy M&G skrócił nazwę markę produktowej (nazwa firmy się nie zmienia) do krótkiego Pru, a także zrezygnował z charakterystycznej czerwieni na rzecz miksu kolorów: koralowego i dwóch odcieni niebieskiego. Kampania rebrandingowa w Wielkiej Brytanii wystartowała w maju ubiegłego roku i idzie jak po maśle, bo tam Prudential w języku potocznym od dawna funkcjonuje jako Pru. Teraz musi nazwę ukorzenić w świadomości polskich klientów. Rebranding, którego koszty sięgną dziesiątek milionów złotych, obejmuje wymianę szyldów i remonty 20 placówek oraz kampanie informacyjne w mediach, które potrwają co najmniej do końca tego roku. Do tego firma przygotowywała się ponad dwóch lat i zakłada optymistycznie, że odświeżona marka się przyjmie.

Nowe wyzwania: Prudential, którym w Polsce kieruje Jarosław Bartkiewicz, wkracza na nowe tory rozwoju biznesu. Do tej pory firma, operująca nad Wisłą jako oddział irlandzkiej spółki, koncentrowała się przede wszystkim na działalności ubezpieczeniowej. Od kilku miesięcy rozwija segment inwestycyjny. W ofercie ma na razie jednen produkt, ale będzie ich więcej. Marek Wiśniewski

– Rozpoczynamy nowy etap naszej obecności w Polsce. Do tej pory koncentrowaliśmy się przede wszystkim na działalności ubezpieczeniowej. Grupa M&G posiada dwa silne filary, którymi są ubezpieczenia i inwestycje. Pod nową marką mamy ambicję rozwijania się w obu tych obszarach z korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych klientów ― komentuje Jarosław Bartkiewicz, kierujący polskim Prudentialem.

Ubezpieczyciel działa jako oddział, a więc nie raportuje wyników polskiemu nadzorcy rynku finansowego jak konkurencyjne towarzystwa, dlatego trudno oszacować jego rynkowy udział. Specjalizuje się w biznesie życiowym, zdrowotnym i oszczędnościowym. W 75 proc. jego portfel wypełniają polisy z elementem inwestycyjnym. Pozostała część to produkty stricte ochronne. Kilka tygodni temu ubezpieczyciel wprowadził do polskiej oferty produkt wyłącznie inwestycyjny i zapowiada, że będzie rozwijał ten segment, w czym wspiera go M&G. Grupa finansowa zarządza aktywami o wartości 370 mld GBP ponad 5 mln klientów indywidualnych i ponad 800 instytucjonalnych na 28 światowych rynkach.

M&G gałąź biznesu ubezpieczeniowego rozwija pod marką Pru, a inwestycyjnego pod marką własną. Polska jest wyjątkiem ― obie linie występują pod tym samym brandem. Jesteśmy czwartym co do wielkości rynkiem w Europie kontynentalnej w grupie M&G w biznesie łączonym: ubezpieczenia i inwestycje, oraz pierwszym w biznesie wyłącznie ubezpieczeniowym.