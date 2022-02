Przecena właściciela Facebooka może być największa w historii

Wartość Meta Platforms może spaść w czwartek o ponad 195 mld USD. To rekord, informuje Bloomberg.

W handlu przedsesyjnym akcje Meta Platforms tanieją o 22 proc. Przy kapitalizacji prawie 900 mld USD oznacza to stratę ponad 195 mld USD. Byłaby to rekordowo duża utrata wartości spółki w ciągu jednej sesji. Analitycy wskazują, że przecena akcji może jednak nie trwać długo, bo dla niektórych inwestorów będzie okazją do kupna. Przypominają, że to nie pierwszy raz kiedy kurs właściciela Facebooka tak mocno zanurkował. W lipcu 2018 roku tąpnął o 19 proc. po wiadomości o spadku tempa wzrostu liczby nowych użytkowników. Wówczas kapitalizacja spółki spadła o ok. 120 mld USD i był to rekord utraty wartości w jeden dzień dla spółek notowanych na amerykańskich giełdach.