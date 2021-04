Przedsiębiorcze pomaganie

Macie trzy tygodnie żeby przebiec jedną z wybranych tras w VIII Biegu SGH i pomóc Wojtkowi. W tym roku biegowi patronuje “Puls Biznesu”.

Bieg SGH jest jednym z dowodów na to, że zdolności ekonomiczne mogą mieć zastosowanie nie tylko w biznesie. W przypadku tego przedsięwzięcia zysk nabiera innego wymiaru, a przedsiębiorczość i pomysłowość służą tylko jednemu – bezinteresownej pomocy. Charytatywny cel biegu już po raz ósmy przyświeca studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy są odpowiedzialni za organizację wydarzenia. Tym razem beneficjentem Biegu SGH jest Wojtek, który cierpi na wrodzoną łamliwość kości. Aby móc się poruszać, potrzebuje on specjalistycznego wózka. Jest to spory wydatek, więc organizatorzy muszą zebrać naprawdę dużą sumę. A nie jest to proste zadanie…

Logistyka, promocja czy finanse to tylko niektóre z problemów, z jakimi trzeba się zmierzyć. Poza tym znalezienie sponsorów i patronów wydarzenia jest w tym roku o wiele trudniejsze, gdyż pojawił się kolejny przeciwnik biegu – pandemia. Od początku starano się, aby odbył się on w formie stacjonarnej (we wcześniejszych latach trasa biegła przez Mokotów), lecz kolejne obostrzenia uniemożliwiły takie rozwiązanie. W związku z tym, VIII edycja Biegu SGH ma charakter wirtualny.

W okresie od 25 kwietnia do 16 maja każdy uczestnik za pomocą specjalnej aplikacji będzie mógł zarejestrować swój czas na wybranym przez siebie dystansie – 5km, 10km lub 1km dla dzieci. Co więcej, wszyscy biegacze otrzymają pakiety startowe, na które składa się koszulka i pamiątkowy medal. Uczestnicy indywidualni z najlepszym czasem otrzymają specjalne nagrody, a dla najlepszych zespołów przygotowano specjalne wyróżnienia w kategorii drużynowej – są to m. in. Puchar Uczelni, Puchar Organizacji Studenckich, czy Puchar Drużynowy w kategorii open.

Nie bez powodu Bieg SGH jest uznawany za jeden z największych biegów charytatywnych w Polsce. Co roku biorą w nim udział setki uczestników, a ambasadorami wydarzenia zostają znane osobistości. Ponadto w tym roku wydarzenie jest wspierane przez wielu patronów honorowych, m. in. Prezydenta Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego czy Polski Komitet Olimpijski.

Zapisać można się >>TUTAJ<< do 15 maja 2021 r. Więcej informacji na stronie internetowej oraz Facebooku wydarzenia.

Autor: Mateusz Boberek