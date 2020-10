Przychody indyjskiego oddziału Unilever wzrosły najmocniej od 2011 r.

Unilever, światowy gigant rynku produktów spożywczych i konsumenckich może być „dumny” ze swojego indyjskiego oddziału. Odnotował bowiem największy wzrost od grudnia 2011 r., sugerujący odbicie w tamtejszej gospodarce po bezprecedensowym jej lockdownie w kwartale zakończonym w czerwcu.

Przychody Hindustan Unilever, największego pod względem wartości rynkowej w Azji producenta produktów do higieny osobistej zwiększyły się kwartale zakończonym we wrześniu o 16 proc. do 112,8 mld rupii (1,5 mld USD). Z kolei zysk netto podskoczył o 8,6 proc. osiągając wartość 20,1 mld rupii i przebijając medianę prognoz na poziomie 19,1 mld rupii.