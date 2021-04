Przychody United Airlines w I kw. 2021 r. o 66 proc. niższe niż w 2019 r.

Amerykańskie linie lotnicze podały w poniedziałek, że ich przychody w pierwszym kwartale roku prawdopodobnie spadną o 66 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, pisze Reuters.

United Airlines spodziewają się, że przychody w pierwszym kwartale zmniejszą się o 66 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku i wyniosą 3,2 mld USD. Pierwsza prognoza zakładała spadek mieszczący się w przedziale od 65 do 70 proc.

Linie lotnicze szacują, że w pierwszym kwartale 2021 roku spalały średnio 9 mln USD gotówki dziennie. To poprawa w stosunku do czwartego kwartału 2020 roku, gdy kwota ta była wyższa o ok. 10 mln USD dziennie.