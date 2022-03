Putin ubiega się o Expo 2030

Wieczorem 31 marca 2022 r. zakończyła się trwająca od 1 października 2021 r. Wystawa Światowa Expo 2020. Podobnie jak igrzyska w Tokio została pandemicznie przełożona z zachowaniem 2020 w nazwie.

Roczny poślizg wyszedł gospodarzom na dobre, Expo odniosło frekwencyjne zwycięstwo nad COVID-19, a poza tym wystawa objęła triumfalne złote gody Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) – 2 grudnia 1971-2021. Dubaj był już ósmą wystawą światową, którą widziałem z bliska po wznowieniu przez Polskę w 1992 r. członkostwa w paryskim Bureau International des Expositions (BIE). Pieczątkami w paszporcie Expo 2020 udokumentowałem zwiedzenie aż… 214 państw, jedynie do małych pawilonów Libii i Mali nie udało się dotrzeć, bo były zamknięte. W związku z tym mam prawo wyrazić zobiektywizowaną opinię o Expo, którą zresztą kopiuję od początku XXI wieku – otóż bardzo kosztowny event o formule XIX-wiecznej stał się w epoce gigantycznego przyspieszenia technologicznego cywilizacyjnym archaizmem. Codziennie odbywają się najrozmaitsze ciekawsze światowe prezentacje, targi i salony, do czego trzeba doliczyć biliony informacji obiegających media i internet. Skoro jednak BIE nieustająco odczuwa nadmiar chętnych do organizowania Expo, zaś świat wciąż na nie przyjeżdża (do Dubaju prawie w komplecie, brakowało Korei Północnej), to przyjmijmy, że ramotka nadal jest ludzkości jakoś przydatna.