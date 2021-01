Quercus Silver rozpędzi się powoli

Do funduszy inwestujących w złoto dołącza produkt oparty na srebrze. Wymaga 200 tys. zł pierwszej wpłaty.

Generali Investments TFI, Esaliens TFI oraz TFI Allianz Polska uruchomiły w 2020 r. fundusze bazujące na różnych formach inwestycji na rynku złota. Dołączyły tym samym do PKO TFI, Investors TFI oraz Quercus TFI, które takie fundusze od dawna miały w ofercie. To ostatnie postanowiło jednak również poszerzyć spektrum inwestycji na rynku metali szlachetnych. Z początkiem stycznia 2021 r. wprowadziło na rynek pierwszy w Polsce fundusz, którego wycena jest wyłącznie pochodną ceny srebra – Quercus Silver.

- Długoterminowy trend wzrostowy na srebrze rozpoczął się później niż na złocie. W przypadku złota był to trzeci kwartał 2018 r., w przypadku srebra - drugi kwartał 2020 r. Czyli mamy obecnie wczesny rynek byka. W tym czasie srebro urosło z 1500 do około 2500 centów za uncję, wybijając się z kilkuletniej konsolidacji w przedziale 1500-2000. Wydaje się, że kolejnym poziomem docelowym powinno być 3500 centów, a w dłuższym terminie srebro zmierzy się ze szczytem wszech czasów z 2011 r., czyli przedziałem 4500-5000. Ale to dopiero w perspektywie kilku najbliższych lat. To, co może cechować srebro w stosunku do złota, to większa zmienność ceny i większa dynamika ruchu wzrostowego, jeżeli będzie on kontynuowany. A tak zakładamy – komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

Wprowadzenie na rynek nowego fundusze nie oznacza jednak, że łatwo w niego zainwestować. Proces podpisywania umów z dystrybutorami dopiero trwa.

Dla osób, które nie miały z Quercus TFI nic wspólnego fundusz jest więc w praktyce dostępny wyłącznie w siedzibie Quercus TFI. Sebastian Buczek zapewnia, że ci, którzy zainwestowali w fundusze jego towarzystwa za pośrednictwem dystrybutorów mogą dokonać konwersji do Quercus Silver, nawet jeśli dystrybutor nie podpisał jeszcze umowy dotyczącej dystrybucji tego funduszu. Wymaga to jednak niestandardowych działań.

Opowieści z arkusza zleceń Newsletter autorski Kamila Kosińskiego ZAPISZ MNIE

× Opowieści z arkusza zleceń autor: Kamil Kosiński Wysyłany raz w miesiącu Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy. Chcę otrzymywać newsletter Opowieści z arkusza zleceń * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

- Jeśli klient ma umowę na składanie zleceń przez telefon, a większość naszych klientów ma, to może zadzwonić na linię do składania zleceń prowadzoną dla nas przez agenta transferowego i zlecenie konwersji zostanie przyjęte. Takie zlecenie można również złożyć bezpośrednio w naszej siedzibie. Ze względu na pandemię proces podpisywania umów z dystrybutorami może potrwać kilka tygodni, a w skrajnym przypadku kilka miesięcy. Podchodzimy jednak to tematu długoterminowo. Nie mamy presji na podpisanie umów z wszystkimi dystrybutorami w ciągu kilku tygodni – mówi Sebastian Buczek.

Quercus Silver, podobnie jak Quercus Gold, ekspozycję na rynek metali szlachetnych uzyskuje przez kontrakty terminowe. W konsekwencji regulacji prawnych minimalna wpłata do obu wynosi więc 200 tys. zł. Można przyjąć, że to również spowolni rozwój funduszu. Na koniec 2020 r. Quercus Gold miał 162 mln zł aktywów netto, podczas gdy mające również długą historię, ale dostępne dla mniej zamożnych inwestorów Investor Gold Otwarty i PKO Akcji Rynku Złota – odpowiednio 553 i 559 mln zł. Kierowany również do mniej zamożnych inwestorów Generali Złota, w ciągu niecałego roku działalności osiągnął zaś 114 mln zł aktywów, startując z poziomu 7 mln zł.