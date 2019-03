Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu "Emerytura plus" – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki Adam Chelstowski/FORUM

"Z ogromną radością mogę przekazać tę informację, że Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący +Emerytury plus+. Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też ta miłość, którą nas obdarowali" – powiedział premier.



Dodał, że rząd w ramach programu gospodarczo-społecznego dba o godne zarobki dla polskich rodzin. "Dzisiaj chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać też emerytom pewne dodatkowe środki – minimalną emeryturę plus, dla każdego w tym samym wymiarze" – podkreślił szef rządu.



Świadczenie "Emerytura plus", czyli plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, ma obowiązywać od 1 maja.