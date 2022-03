Austriacki Raiffeisen, jeden z europejskich banków prowadzących najszerzej zakrojoną działalność w Rosji, bada możliwość wycofania się z tego kraju, pisze Reuters.

Raiffeisen jest dziesiątym co do wielkości bankiem w Rosji pod względem aktywów. Działalność w tym kraju kraju odpowiadała za ok. 1/3 zysków grupy w 2021 roku. W związku z rosyjską inwazją pożyczkodawca zaczął analizować różne scenariusze dotyczące swojej dalszej działalności.