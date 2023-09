Raport: Rynek kart kredytowych – II kw. 2023 r.

Udział kart kredytowych w polskim rynku kart płatniczych spadł do 11 proc. – podaje Narodowy Bank Polski. „Puls Biznesu” sprawdził, które banki obsługują najwięcej tego typu plastików. Czołówka pozostaje bez zmian, a największym wydawcą jest wciąż PKO Bank Polski.

W szczytowym okresie karty kredytowe miały ponad 30 proc. udział w karcianym rynku. Było ich blisko 11 mln. Dziś – według danych NBP – liczba kart kredytowych spadła do 4,9 mln. Odpytaliśmy banki, ile tego typu kart obsługują obecnie. Z odpowiedzi wynika, że nieco ponad 5,1 mln. Dane te mogą się nieco różnić od oficjalnych statystyk NBP ze względu na przyjętą definicję. NBP uwzględnia bowiem karty aktywne, a my karty aktywne w systemach. Są tu więc także te plastiki, które zostały wysłane do klientów ale nie zostały jeszcze aktywowane.

Największym wydawcą kart kredytowych w Polsce pozostaje PKO BP. Ma ich 920 tys., ale i tu odnotowano spadek w ujęciu rok do roku. Wyniósł on blisko 12 tys. kart. Na drugim miejscu jest BNP Paribas z liczbą 660 tys. kart kredytowych. Tu spadek był największy w sektorze – w ciągu roku bank zmniejszył liczbę obsługiwanych kart o 112 tys. Dalej jest Santander Bank Polska (631 tys.), a za nim Bank Pekao (621 tys.). Tylko w kilku bankach liczba kart kredytowych w czasie ostatniego roku wzrosła.

Dni największej popularności kart kredytowych mamy już za sobą. Czy sytuacja ta może się jeszcze zmienić? Eksperci, z którymi rozmawialiśmy są zdania, że nieprędko. Dziś klienci mają do dyspozycji alternatywne formy kredytowania bieżących zakupów. Obok szybkich kredytów w aplikacjach mobilnych, zagrożeniem dla kart jest rosnący rynek płatności odroczonych. Rozwiązanie to w dużej mierze przypomina mechanizm jaki znamy z kart kredytowych – do 30 dni można korzystać z pożyczki bez kosztów odsetkowych. Do tego dochodzą znacznie szybsze procedury uzyskania finansowania niż w przypadku tradycyjnych kart.

Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych