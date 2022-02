Rekordowa wycena akcji Saudi Aramco

Podczas poniedziałkowej sesji na giełdzie w Rijadzie, cena papierów największego na świecie firmy energetycznej specjalizującej się w produkcji ropy i chemikaliów wzrosła o 6,6 proc. dochodząc do 40,2 riali, by następnie wyhamować zwyżkę do 4,2 proc.

Tak znaczna aprecjacja była „zasługą” wypowiedzi dyrektora generalnego Saudi Aramco, który stwierdził, że obserwowane jest postępujące odbicie popyty na ropę, w tym na kluczowym dla saudyjskiego giganta, rynku azjatyckim.

Zapotrzebowanie na ropę i produkty jej rafinacji noruje systematyczny wzrost, i sygnały te płyną z całego świata – powiedział Amin Nasser.

Doskonałym wynikom Aramco sprzyja też drożejąca od miesięcy ropa, której notowania tylko w tym roku zyskały już 20 proc. przebijając poziom 90 USD i – jak zakładają niektóre prognozy – mogą dojść do nawet 150 USD/b.

Wśród przyczyn atak znaczącego odbicia cen surowca, Nesser podkreśla brak inwestycji w sektorze mających na celu zwiększenie wydobycia. To rezultat nacisków związanych z kwestiami klimatycznymi i dążeniami do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Kurs papierów Aramco w 2022 r. jest obecnie na około 10-proc. plusie.