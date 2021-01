Do najwyższego poziomu od 2016 roku wzrosła stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii - podaje Reuters.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do 5 proc. co jest najwyższym poziomem od 2016 r. Opublikowane we wtorek dane wskazują, że pandemia koronawirusa nadal mocno odbija się na gospodarce.