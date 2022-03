Rekordowe pogorszenie nastrojów niemieckich inwestorów

Opracowywany przez instytut ekonomiczny ZEW indeks tąpnął w oszacowaniu na marzec 2022 r. do -39,3 pkt z +54,3 pkt miesiąc wcześniej, zdecydowanie przebijając oczekiwania ekonomistów zakładających (mediana) spadek do +10 pkt. Był to największy spadek od 1991 r., kiedy rozpoczęto opracowywać takie badanie.

Indeks bieżących warunków opadł natomiast do -21,4 pkt z -8,1 pkt w lutym. Konsensus zakładał odczyt na poziomie -22,5 pkt.

Wojna na Ukrainie i sankcje, biorąc pod uwagę powiązania handlowe z Rosją znacznie osłabiają perspektywy gospodarcze niemieckiej gospodarki – ocenił Achim Wambach, prezes ZEW. Ostrzegł, że recesja staje się coraz bardziej prawdopodobna.