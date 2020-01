Rynek pracy w Wielkiej Brytanii pozostaje silny. To najbardziej odporna część brytyjskiej gospodarki, nadal tworząca miejsca pracy w imponującym tempie na tle spowolnienia wzrostu gospodarczego w związku z niedotrzymaniem terminu brexitu i kampanią wyborczą.

W okresie trzech miesięcy do listopada 2019 r. stopa zatrudnienia osiągnęła rekordowy poziom po wzroście liczby pracujących o 208 tys., najwięcej od prawie roku i dwa razy więcej niż zakładały prognozy.

Stopa bezrobocia utrzymała się na najniższym poziomie od czterdziestu lat, wynoszącym 3,8 proc., chociaż podstawowy wzrost płac spowolnił nieznacznie do 3,4 z 3,5 proc., wynika z danych Urzędu Statystyk Narodowych.

Wskaźnik zatrudnienia osiągnął rekordowy poziom 76,3 proc. Samozatrudnienie po raz pierwszy przekroczyło poziom 5 mln.

Bezrobocie spadło zaledwie o 7 tys. Liczba osób zaklasyfikowanych jako nieaktywnych zawodowo spadła o 171 tys. Z kolei liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 805 tys. w czwartym kwartale, co oznacza spadek o 11 tys. w stosunku do trzeciego kwartału, ale wzrost w porównaniu do 798 tys. w okresie wrzesień-listopad.