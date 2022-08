Rekordowo droga energia w Niemczech i Francji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rekord ceny gazu na europejskim rynku spowodował rekordowe ceny energii w Niemczech i Francji, informuje Bloomberg.

W czwartek pękła psychologiczna bariera 300 EUR za 1 MWh gazu ziemnego na europejskiej platformie TTF. Wywołało to zwyżki na rynku energii. Jej cena z dostawą za rok w Niemczech rosła o 13 proc. do 725 EUR za 1 MWh. Energia z analogicznego kontraktu dotyczącego Francji drożała o 12 proc. do 880 EUR. To dziesięć razy więcej niż rok temu, zwraca uwagę Bloomberg.