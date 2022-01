Rekordowy rok i wyjątkowe wyzwania dla polskiego rynku pracy

Andrzej Korkus prezes EWL Group Obecnie obserwujmy gigantyczną presję na wszystkie rynki pracy, na których funkcjonujemy, oraz rekordowe zapotrzebowanie na pracowników. Składa się na to kilka czynników: pandemia COVID-19, zakumulowany popyt z zeszłego roku i odblokowane możliwości produkcyjne.

Rok 2022 będzie szczególnym okresem dla polskiego rynku pracy. Już teraz panuje na nim najmocniejszy od lat rynek pracownika, a zapotrzebowanie na ręce do pracy będzie tylko rosnąć.

Ograniczenia wprowadzone w pierwszym okresie pandemii powodowały spowolnienia oraz przestoje w działalności przedsiębiorstw. Obecnie wiele branż nadrabia straty z ubiegłego roku, co skutkuje wzmożoną produkcją oraz większym zapotrzebowaniem na pracowników. Jednak, według ekspertów, podczas pandemii z rynków pracy krajów rozwiniętych zniknęło około 30 mln osób. Ponadto pracodawcy nieustannie zmagają się z brakami kadrowymi wynikającymi z ciągle niestabilnej sytuacji pandemicznej, w związku z którą coraz więcej pracowników przebywa na zwolnieniach lub kwarantannach.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na zwiększony popyt na pracowników jest eksplozja zapotrzebowania kadrowego w automotive, odradzającym się po kryzysie związanym z produkcją i dostawami półprzewodników. Inną branżą cieszącą się wysokimi obrotami jest sektor e-commerce, w którym zapotrzebowanie typowe dla ostatniego kwartału roku wydłużyło się, przenosząc się na początek nowego roku.

Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwań nowych pracowników – w tym często zagranicznych. Są oni niekiedy ostatnią deską ratunku, niezbędną do utrzymania ciągłości produkcji. Popyt na obcokrajowców jest tak duży, że tylko nieliczne firmy wyspecjalizowane w rekrutacji transgranicznej są w stanie sprostać oczekiwaniom swoich klientów, rekrutując po kilka tysięcy pracowników transgranicznych miesięcznie.