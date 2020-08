Rolls-Royce zmienia logo

Projektanci odkryli typografię w archiwach marki z lat trzydziestych XX wieku i wykorzystali styl art déco. Świat się nie zawalił

Rolls-Royce może kojarzyć się z tradycją, dostojeństwem, elegancko ubranym szoferem i jakimś brytyjskim zamkiem w tle. Marka na dobre weszła jednak do cyfrowego świata i produkuje naszpikowane technologią samochody, które mają przyciągać już nie tylko bardziej statecznych obywateli, ale także żądną przygód młodzież. Logo do tej pory nie nadążało. Teraz ma się to zmienić.