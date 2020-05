Kurs ropy WTI rósł wyraźnie w trakcie czwartkowej sesji na NYMEX ale pod jej koniec inicjatywę przejęła strona sprzedaży.

Ropa WTI drożała nawet dwucyfrowo w czwartek po wiadomości, że Arabia Saudyjska podwyższyła od czerwca ceny surowca. Zmiana nastrojów miała wynikać z powrotu obaw o popyt.

- Na rynku ropy wciąż panuje nerwowość co do tempa wzrostu popytu – powiedział Phil Flynn, analityk The Price Futures Group. – Niektóre doniesienia, że mniejsi członkowie OPEC, jak Kazachstan, mogą mieć problem ze zmniejszeniem wydobycia, ożywiły obawy wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia OPEC plus – dodał.

OPEC plus uzgodnił redukcję wydobycia o 9,7 mln baryłek dziennie od początku maja.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs ropy WTI z czerwcowych kontraktów spadał o 1,8 proc. do 23,55 USD. Wcześniej rósł nawet do 26,74 USD. W handlu elektronicznym po sesji kurs baryłki spadał mocniej, o 2,7 proc. do 23,34 USD. Ropa Brent taniała w tym samym czasie o 1,7 proc. do 29,22 USD.