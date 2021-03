Cena ropy oddała już cały zysk notowany po doniesieniach o ataku na największy terminal naftowy w Arabii Saudyjskiej.

Ropa Brent drożała wcześniej w poniedziałek w Londynie do 71,38 USD po wiadomości o ataku drona w niedzielę na terminal Ras Tanura, który jednak został przechwycony. Obecnie kurs baryłki spada o 0,3 proc. do 69,13 USD. Ropa WTI, której cena dochodziła do 67,98 USD obecnie tanieje o 0,3 proc. do 65,88 USD.