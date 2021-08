Ropa nadal drożeje

Cena ropy wzrosła drugą sesję z rzędu odreagowując największy tygodniowy spadek od ponad dziewięciu miesięcy.

W poniedziałek ropa zdrożała o ponad 5 proc., czemu sprzyjało wyraźne słabnięcie dolara amerykańskiego. We wtorek nadal słabł, co podtrzymało wzrost notowań ropy. Dodatkowo inwestorzy liczą na efekt spadku podaży surowca z Meksyku po pożarze na jednej z platform wydobywczych. Zmalały również obawy powrotu ograniczeń po tym jak w Chinach skutecznie zahamowano zakażenia koronawirusem. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 2,9 proc. do 67,54 USD. Ropa Brent drożała o 3,2 proc. do 70,99 USD.