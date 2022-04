Ropa najtańsza od tygodnia

Indeks dolara wspiął się we wtorek najwyżej od marca 2020 roku. Umocnienie dolara powoduje, że notowane w nim aktywa stają się mniej atrakcyjne dla inwestorów posługujących się słabnącymi wobec „zielonego” walutami. Dodatkowo inwestorów mogła zniechęcić największa od pierwszych miesięcy pandemii obniżka prognoz wzrostu gospodarczego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jej głównym powodem jest wojna na Ukrainie oraz problemy gospodarki Chin spowodowane przez zamykanie obszarów o zwiększonej liczbie zakażeń koronawirusem.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z majowych kontraktów spada o 5,2 proc. do 102,56 USD. Na ICE Futures Europe baryłka ropy Brent z czerwcowych kontraktów także staniała o 5,2 proc. do 107,25 USD. W obu przypadkach to najniższy kurs zamknięcia od 12 kwietnia.

Cena gazu ziemnego także spadła we wtorek zarówno w Europie, jak i USA. W Europie gaz taniał o 1,9 proc. na zamknięciu i notowano go po 93,77 EUR za 1 MWh. Był najtańszy od 23 lutego, czyli ostatniego dnia pokoju przez inwazją Rosji na Ukrainę. Na NYMEX kurs gazu z majowego kontraktu spadał o 8,2 proc. do 7,176 USD za 1 mln BTU. W ostatnich dniach osiągnął w USA najwyższą cenę od prawie 14 lat.