Ropa staniała

Cena ropy spadała w poniedziałek z powodu utrzymujących się obaw spadku popytu.

Obawy inwestorów pogorszyły doniesienia z Chin gdzie władze zostały zmuszone do wprowadzenia ograniczeń w publicznej komunikacji z powodu rosnącej liczby zakażeń wariantem delta koronawirusa. Możliwości przewozowe linii lotniczych zostały tam zredukowane o 32 proc. przez tydzień, najmocniej od pierwszej fazy pandemii. Dodatkowo notowaniom ropy szkodziło umocnienie dolara w drugiej połowie poniedziałkowej sesji. Ostatecznie na zamknięciu handlu na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów spadał o 2,6 proc. do 66,48 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 65,15-67,90 USD. Ropa Brent z październikowych kontraktów taniała o 2,4 proc. do 69,03 USD.