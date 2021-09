Ropa staniała

Cena ropy spadła w poniedziałek w związku z obawami spadku popytu i umocnieniem dolara.

Inwestorzy boją się kryzysu w przypadku upadku pod ciężarem ponad 300 mld USD długu Evergrande, drugiego pod względem wielkości chińskiego dewelopera. Dodatkowo niepewność zwiększa zbliżające się posiedzenie Fed, które może przesądzić o rozpoczęciu redukcji zakupów obligacji na rynku. Ucieczka w poniedziałek do „bezpiecznych przystani” oznaczała umocnienie dolara, co także nie sprzyjało notowaniom surowców. Ostatecznie na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów spadał o 2,3 proc. do 70,29 USD.