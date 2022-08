Ropa staniała

Ropa taniała, bo do inwestorów docierają coraz wyraźniejsze sygnały zapowiadające zawarcie w niedługim czasie porozumienia nuklearnego z Iranem, co otworzy ropie z tego kraju drogę na rynek. Spadek ceny ropy wywołał jednak reakcję jego kluczowego producenta. Saudyjski minister energii oświadczył, że notowania ropy na skrajnie zmiennym i mało płynnym rynku kontraktów terminowych nie odzwierciedlają sytuacji fundamentalnej w obszarze popytu i podaży. W związku z tym OPEC+ może podjąć decyzję o zmniejszeniu wydobycia na spotkaniu w przyszłym miesiącu. W reakcji kurs ropy zaczął odrabiać straty.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów, wygasających w poniedziałek, spadał o 0,6 proc. do 90,23 USD. Wcześniej w ciągu dnia zniżkował nawet do 86,60 USD. Ropa WTI z październikowego kontraktu, który będzie teraz wiodącym, taniała o 0,1 proc. do 90,36 USD.

Kolejne 14-letnie maksimum osiągnął na zamknięciu sesji w US gaz ziemny z wrześniowego kontraktu. Drożał o 3,7 proc. do 9,68 USD za 1 mln BTU. To reakcja na doniesienia z Europy, gdzie cena gazu ziemnego biła rekordy w poniedziałek po tym jak Gazprom ogłosił wstrzymanie na trzy dni przesyłu Nord Stream 1 na przełomie sierpnia i września.

Ropa Brent z październikowych kontraktów taniała na ICE Futures Europe o 0,3 proc. do 96,48 USD.