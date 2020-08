Cena ropy spadła w czwartek, bo na rynku pojawiły się obawy powolnego wychodzenia gospodarki z kryzysu.

Wolne tempo wychodzenia z kryzysu oznacza niższy wzrost popytu na ropę.

- Rynek energii jest uważany za dobry barometr globalnego popytu i widząc, że dilerzy są mniej optymistyczni co do stanu globalnej gospodarki w świetle „minutes” Fed, ropa staniała – powiedział David Madden, analityk CMC Markets.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów spadał o 0,8 proc. do 42,58 USD. Najaktywniej handlowany październikowy kontrakt notował spadek o 0,7 proc. do 42,82 USD. Ropa Brent z październikowych kontraktów taniała w Londynie o 1,0 proc. do 44,90 USD.