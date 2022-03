Ropa tanieje po doniesieniach z USA

Cena ropy spada po doniesieniach o rozważaniu przez rząd USA uwolnienia części rezerw surowca w celu obniżenia jego ceny i zmniejszenia inflacji, informuje Bloomberg.

Agencja dowiedziała się nieoficjalnie, że brane pod uwagę jest uwolnienie ok. 1 mln baryłek dziennie przez okres kilku miesięcy. USA mogą udostępnić łącznie nawet 180 mln baryłek ropy z rezerw, twierdzą źródła Bloomberga. Byłaby to największa taka interwencja od 1974 roku. Reakcją rynku był spadek kursu baryłki ropy WTI nawet o ok. 6 proc. do 101 USD. Obecnie tanieje ona o 5,3 proc. do 102,10 USD.