Ropa w dół najmocniej od 2,5 roku

Wznowienie eksportu z zamkniętych libijskich portów oraz obawy przed wpływem, jaki na globalną gospodarkę miałaby wojna handlowa, wywierają silną presję na przecenę ropy.

W środę wieczorem notowania ropy brent zniżkują o 6,1 proc., sięgając 74,07 USD za baryłkę, co daje im wszelkie szanse, by zakończyć dzień największym spadkiem od lutego 2016 r. Przyczyna tąpnięcia to decyzja libijskiego giganta naftowego o wznowieniu eksportu za przez cztery terminale, po tym jak zgodził się na to kontrolujący wschód kraju dowódca wojskowy Chalifa Haftar. Cztery zamknięte terminale są w stanie przesyłać aż 800 tys. baryłek dziennie, a to powinno znacząco zmniejszyć obawy przed spadkiem dostaw ropy z objętego amerykańskimi sankcjami Iranu oraz pogrążonej w chaosie Wenezueli.



Już wcześniej inwestorzy realizowali zyski ze zwyżek cen ropy z końca czerwca, do czego przyczyniały się obawy, że dotychczasowe napięcia handlowe przerodzą się w otwartą wojnę, czego skutkiem mogłoby być gwałtowne hamowanie globalnej gospodarki. Prezydent Donald Trump zamierza w najbliższym czasie objąć cłami blisko połowę importu z Chin, a Państwo Środka zapowiedziało kroki odwetowe. W tej sytuacji inwestorów niewiele obeszły cotygodniowe dane o amerykańskich zapasach ropy, które spadły najmocniej od dwóch lat.



- W tych danych jest nico szumu. One mogą wykazywać znaczne różnice w zależności od tego, kiedy tankowce opuszczają porty – komentuje w rozmowie z Bloombergiem Brian Kessens z towarzystwa inwestycyjnego Tortoise.



Część inwestorów może oczekiwać, że eksport ropy do USA zwiększy Arabia Saudyjska, która już wcześniej zapowiadała równoważenie wpływu zakłóceń dostaw surowca z innych źródeł, dodaje specjalista.