Cena ropy WTI spadła przez tydzień najmocniej od października.

Ropa tanieje z powodu obaw, że rosnąca liczba zakażeń wariantem delta koronawirusa, szczególnie w Chinach, wymusi wprowadzenia restrykcji, które będą hamować wzrost gospodarek i obniżą popyt na surowce. W piątek do spadku kursu ropy przyczyniło się także umocnienie dolara po danych z amerykańskiego rynku pracy.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WT spadł o 1,2 proc. do 68,28 USD. Przez tydzień ropa staniała o ponad 7 proc., najmocniej od ok. 9 miesięcy. Ropa Brent z październikowych kontraktów staniała w piątek o 1,2 proc. do 70,46 USD. Jest o prawie 6 proc. tańsza niż tydzień wcześniej.