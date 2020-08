Ropa zdrożała

Cena ropy WTI wzrosła z powodu obaw o podaż surowca.

Na sytuację na rynku wpłynęły doniesienia o burzach tropikalnych, które zmusiły firmy do ograniczenia wydobycia ropy i gazu na Zatoce Meksykańskiej.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 0,7 proc. do 42,62 USD. To pierwszy wzrost kursu ropy z wiodącego kontraktu od trzech sesji. Ropa Brent zdrożała o 1,6 proc. do 45,05 USD.