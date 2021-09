Ropa zdrożała

Cena ropy WTI rosła we wtorek w oczekiwaniu na „bycze” dane o zapasach surowca w USA.

Inwestorzy oczekują, że amerykański Urząd Informacji o Energii potwierdzi w środę siódmy z rzędu tydzień spadku zapasów ropy w USA. Dodatkowo notowaniom surowca sprzyjało we wtorek niewielkie osłabienie dolara. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wygasających tego dnia październikowych kontraktów rósł o 27 centów, czyli 0,4 proc., do 70,56 USD. Ropa WTI z listopadowych kontraktów drożała o 35 centów, czyli 0,5 proc., do 70,49 USD.