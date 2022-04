Rosja dostanie 321 mld USD w tym roku za ropę i gaz

Jeśli najwięksi partnerzy handlowi Rosji nie przestaną kupować od niej ropy i gazu stan jej finansów się nie pogorszy, informuje Bloomberg.

Bloomberg Economics wyliczył, że Rosja dostanie w tym roku prawie 321 mld USD za ropę i gaz. To kwota o prawie jedną trzecią większa niż w poprzednim roku. Rosja ma szansę zanotować rekordową nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, którą Instytut Międzynarodowych Finansów (IIF) szacuje na 240 mld USD. Goldman Sachs, według którego nadwyżka wyniesie 205 mld USD ocenia, że to kwota wystarczająca do zaspokojenia popytu sektora prywatnego Rosji na waluty, co pozwoli Bankowi Rosji na dalsze łagodzenie kontroli kapitału.