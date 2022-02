Rosja od dłuższego już czasu odchodzi od dolara

W 2021 r. rezerwy dolarowe Rosji wynoszące około 16 proc. całości, które są w posiadaniu banku centralnego, stanowiły mniej niż połowę tego czym dysponował Bank Rosji cztery lata wcześniej. Z kolei udział amerykańskiej waluty w przychodach z eksportu spadł do 56 proc. w pierwszej połowie zeszłego roku z 69 proc. w roku 2016. Stało się to z korzyścią dla euro, którego udział podwoił się w tym czasie do 28 proc.

W ubiegłym roku Rosja odnotowała rekordową nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w wysokości 120,3 mld USD zaś wskaźnik zadłużenia do PKB wynosi poniżej 20 proc.

Szacuje się, że łączne rezerwy Rosji obejmujące złoto i waluty oscylują na poziomie 643,2 mld USD co jest potężnym zabezpieczeniem dla kraju objętego sankcjami.