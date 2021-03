Rosyjski nadzór rynku mediów ogłosił, że spowolnił działanie Twittera w kraju za nieusuwanie zakazanych treści przez amerykański serwis, donosi The Moscow Times.

Roskomnadzor poinformował, że spowalnia Twittera od 10 marca 2021 roku, aby „chronić obywateli Rosji i zmusić serwis internetowy do stosowania się do rosyjskiego prawa”.

Nadzór poinformował, że Twitter został spowolniony na wszystkich smartfonach w kraju i połowie komputerów.

W ubiegłym tygodniu Roskomnadzor ostrzegł, że amerykańskiemu serwisowi do mikroblogowania grożą wysokie kary finansowe za to, że nie usunął od 2017 roku 3 tys. wpisów dotyczących m.in. samobójstw, pornografii dziecięcej i narkotyków. Rosyjski nadzór ostrzegł, że jeśli Twitter nadal będzie ignorował przepisy prawa może zostać całkowicie zablokowany w Rosji.

The Moscow Times przypomina o wzroście napięcia między władzami Rosji i zachodnimi mediami społecznościowymi w ostatnim czasie. W kwietniu sąd w Moskwie ma rozpatrzyć sprawę niestosowania się przez Twittera, Facebooka, Google, TikToka i Telegram do polecenia usunięcia wezwań do udziału w niedawnych protestach w Rosji w sprawie skazania na więzienie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.