Rubel umocnił się o 2 proc. w stosunku do dolara, docierając do poziomu 60,42. Rosyjska waluta wcześniej dotarła do pułapu 62,4875, co było jej najsłabszym rezultatem od 7 lipca. Rubel umocnił się także o 1,1 proc. wobec kursu euro, dochodząc do poziomu 61,78.

Analitycy zauważyli, że rosyjska waluta zachowuje mocne fundamenty.

Wysokie ceny ropy i silna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących spowodowały pewne straty w zeszłym tygodniu, ale rubel nadal tracił około 7 proc. do dolara.

Okres płatności podatkowych, w którym firmy eksportujące zwykle przeliczają przychody w walutach obcych na spłatę lokalnych zobowiązań, zakończył się w zeszłym tygodniu.

Decyzja banku centralnego o obniżeniu podstawowej stopy procentowej do 8 proc. w zeszłym miesiącu oraz wskazówka o dalszych możliwych obniżkach również zmniejszyły presję na wzrost kursu rubla.