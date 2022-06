Rosyjski rubel w stosunku do euro i dolara osiąga najwyższy poziom od 7 lat

Rubel był dziś rano o 1,4 proc. mocniejszy w stosunku do dolara, osiągając poziom 53,07, wcześniej umocnił się natomiast do pułapu 52,80, co było najlepszym wynikiem od czerwca 2015 r.

Rosyjska waluta zyskała także 1,6 proc. wobec euro, osiągając poziom 55,36, co jest rezultatem najsilniejszego rubla w stosunku do europejskiego środka płatniczego od maja 2015 r.

Rubel, który w tym roku stał się najlepiej prosperującą walutą na świecie, jest napędzany wysokimi wpływami Rosji z eksportu surowców, gwałtownym spadkiem importu oraz zakazem wycofywania przez gospodarstwa domowe oszczędności w walutach obcych.

Silny rubel może zaciążyć na rosyjskiej gospodarce, która pogrąża się w recesji w obliczu surowych sankcji spowodowanych wojną na Ukrainie.