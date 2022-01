Główny indeks moskiewskiej giełdy, RTS, w którego skład wchodzi 50 największych spółek, przed godz. 13 tracił blisko 9 proc, zaś indeks MOEX zniżkował o niespełna 7 proc.

Akcje koncernu energetycznego Gazprom taniały o ok. 8 proc., podobnie jak drugiego co do wielkości globalnego producenta aluminium, spółki Rusal.

Kurs rubla w stosunku do amerykańskiego dolara spadł o ok. 1,5 proc. do najniższego poziomu od ponad roku.

Departament Stanu USA w weekend nakazał rodzinom członków korpusu dyplomatycznego opuszczenie Ukrainy. W przypadku dokonania ataku na sąsiedni kraj Rosja może spodziewać się także surowych sankcji.