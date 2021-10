Rozkręca się debata o ryzyku spirali płacowej

Niektórzy ekonomiści nazywają wzrost płac i cen w Polsce spiralą. Czy mają rację?

Mamy mały, ciekawy ekonomiczny spór. Marek Belka, były prezes NBP, powiedział parę dni temu, że w Polsce występuje spirala płacowo-cenowa, która wymaga szybkich podwyżek stóp procentowych. Analitycy PKO BP natomiast napisali we wtorkowym komentarzu, że oznak spirali płacowo-cenowej w Polsce nie ma. Kto ma rację? Patrząc na ostatnie dane powiedziałbym, że choć spirala to za duże słowo, to mocne podgrzewanie rynku pracy trwa.