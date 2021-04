Republika Południowej Afryki otrzyma kolejne wsparcie od grupy krajów rozwijających się, nazwanej BRICS, do której sama należy. Pozyskane fundusze mają pomóc w walce z pandemią koronawirusa, informuje Reuters.

New Development Bank przeznaczy na pomoc dla RPA pożyczkę w kwocie 1 mld USD. To już druga w tej wysokości pomoc po ubiegłorocznej pożyczce. Środki z poprzedniej również przeznaczone były na złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii.

Finanse RPA są w trudnej sytuacji. Największa gospodarka Afryki już przed wybuchem pandemii borykała się z poważnymi problemami gospodarczymi, pogłębionymi największą na kontynencie liczbą infekcji. Rządowe wydatki na wsparcie firm i obywateli doprowadziły do pogłębienia deficytu budżetowego. W zakończonym w marcu 2021 r. roku fiskalnym osiągnął on rekordowy poziom 14 proc. w relacji do PKB.

Grupę BRICS tworzą: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i własnie RPA.