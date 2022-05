Kurs rosyjskiego rubla w stosunku do euro wzrósł w poniedziałek do najwyższego poziomu od prawie pięciu lat - informuje Reuters.

W stosunku do euro rubel wzrósł o 2,3 proc. do 65,60, zbliżając się tym samym do najwyższego poziomu odnotowanego w czerwcu 2017 roku.

W stosunku do dolara rubel wzrósł o 2 proc. do 63,21 i oscylował w pobliżu najlepszego wyniku od początku lutego 2020 roku. Na początku wojny Rosja wprowadziła regulacje, które mają na celu powstrzymanie utraty wartości waluty. „Obecne środki kontroli kapitału przywróciły rubla do poziomu sprzed pandemii” - napisali analitycy Rosbanku. W notatce przewidują również, że do końca roku kurs spadnie do 90 rubli za dolara.