Rubel nadal się umacnia, indeksy w Moskwie na plusie

Notowania rosyjskiej waluty umacniają się zarówno względem dolara i euro. W stosunku do amerykańskiego „zielonego” zysk sięga około 1 proc. przy poziomie 84,30 rubli. Rano był to nawet poziom 82,56 najniższy od 25 lutego. Z kolei wspólna europejska waluta wyceniana jest w okolicach 93,4 rubli (zmiana o około 0,8 proc.) podczas gdy w porannym handlu osiągnięto wartość 80,73 rubli. To najmocniejsza wartość rubla od 23 lutego.

Rosyjska waluta powiększa zyski osiągnięte w zeszłym tygodniu po tym, jak prezydent Władimir Putin zażądał, aby gaz ziemny eksportowany do Europy lub Stanów Zjednoczonych był opłacany w walucie jego kraju. Dzisiaj pojawiły się spekulacje, że lista produktów może zostać znacząco rozszerzona m.in. o nawozy, oleje roślinne, drewno, ropę, węgiel czy metale.

Na rynku międzybankowym kurs rubla wynosił od 86 do 87 wobec dolara. Banki oferowały sprzedaż euro po 98,50 rubli i kupno po 94 rubli.

W piątym dniu od wznowienia handlu na moskiewskiej giełdzie denominowany w dolarach indeks RTS wzrósł o 5,1 proc., a rublowy indeks MOEX Russian zyskał 3,2 proc. Mocne zwyżki są udziałem takich gigantów jak m.in. Gazprom czy Sbierbank.