Notowania cukru w ostatnich miesiącach rosną. Co prawda przełom sierpnia i września był na tym rynku słabszy, jednak spadki z tego okresu są nadrabiane z nawiązką w drugiej połowie września.

Obecnie notowania cukru poruszają się powyżej poziomu 13 centów za funt, czyli na najwyższych poziomach od pierwszej połowy marca bieżącego roku.

Ceny cukru radzą sobie relatywnie dobrze w porównaniu do wielu innych surowców i towarów. Niemniej, i na tym rynku fundamenty nie uzasadniają kontynuacji zwyżek przez dłuższy czas. Głównym wyzwaniem na tym rynku jest tegoroczny spadek konsumpcji cukru i wzrost produkcji (głównie w Brazylii). To sprawiło, że – według wyliczeń Rabobank– deficyt w sezonie 2019/2020 ma się skurczyć do miliona ton z wcześniejszych 4,3 mln ton. Z kolei w sezonie 2020/2021 na globalny rynek cukru ma powrócić nadwyżka.

Obecnie te wyliczenia są już w dużej mierze uwzględnione w notowaniach cukru. Niemniej, w szerokiej perspektywie oznaczają one, że chociaż prawdopodobieństwo dużej zniżki cen cukru jest niewielkie, to potencjał do dalszych zwyżek też zaczyna się kurczyć.