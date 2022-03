Rynek niedźwiedzia na ropie

Spadek cen ropy we wtorek spowodował, że notowania surowca znalazły się w rynku niedźwiedzia, donosi MarketWatch

Notowania ropy spadły we wtorek poniżej psychologicznej bariery 100 USD. Jest obecnie najtańsza od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę niespełna trzy tygodnie temu. We wtorek spadek ceny ropy tłumaczono doniesieniami o kolejnych lockdownach w Chinach, co może skutkować spadkiem popytu. Inwestorzy nadal wierzą także w zbliżający się koniec wojny na Ukrainie, choć wieczorem wiarą tą zachwiał na krótko prezydent Władimir Putin przedstawiając mniej optymistyczny obraz toczących się rozmów rosyjsko-ukraińskich.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z kwietniowych kontraktów spadał o 6,4 proc. do 96,44 USD. To najniższa jej cena od 28 lutego. Ropa Brent z majowych kontraktów taniała o 6,5 proc. do 99,91 USD. To jej najniższa cena od 25 maja. Oba gatunki ropy są o ponad 20 proc. tańsze niż ostatniego maksimum z 8 marca, kiedy były najdroższe od 14 lat. Taka skala przeceny oznacza rynek niedźwiedzia.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗