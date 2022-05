Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Bezrobocie spada coraz wolniej, a ofert pracy przybywa coraz mniej. Czy cykl się odwraca?

Polski rynek pracy jest rozgrzany i najnowsze dane za kwiecień to potwierdzają. Widać też jednak oznaki wygaszania największej fali wzrostu popytu na pracę. Fakt, że liczba nowych ofert pracy zgłaszanych do urzędów obniżyła się w ciągu miesiąca najmocniej od marca 2020 r., może nam nic nie mówić, ale może też być sygnałem nadchodzącego spowolnienia. Może być to pierwsza rysa, pierwszy sygnał recesji.