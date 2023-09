Rząd gotowy pożyczać na stawkę WIRON

Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, ale we wrześniu Ministerstwo Finansów może zaproponować pierwsze obligacje z nową metodologią wyliczania odsetek.

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić we wrześniu 2023 r. jeden przetarg sprzedaży obligacji inwestorom instytucjonalnym. Zaoferuje papiery o wartości 4-8 mld zł. Przetarg zaplanowano na 27 września i po raz pierwszy mogą się na nim znaleźć obligacje z oprocentowaniem opartym o stawkę WIRON, która ma zastąpić WIBOR. Podaż takich obligacji nie jest jednak jeszcze przesądzona. Ostateczna oferta zostanie ogłoszona 2 dni przed przetargiem.

Poza przetargiem na nowe obligacje Ministerstwo Finansów jest gotowe rolować we wrześniu pięć serii obligacji zapadających od października 2023 r. do lipca 2024 r. Aktualna wartość nominalna tych emisji nieco przekracza 104 mld zł.

Z ostatnich danych wynika, że w lipcu zadłużenie w krajowych skarbowych papierach wartościowych wzrosło o 10 mld zł i wynosiło 916,6 mld zł. Złożył się na to przyrost zadłużenia wobec wszystkich trzech głównych grup inwestorów: banków (w tym NBP) o 2,7 mld zł (do 465,9 mld zł), krajowych inwestorów pozabankowych o 6,3 mld zł (do 314,7 mld zł) oraz inwestorów zagranicznych o 1,1 mld zł (do 136,0 mld zł). W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych skarbowych papierach wartościowych zmniejszył się do 50,8 proc. (51,1 proc. w czerwcu), a udział inwestorów pozabankowych wzrósł do 34,3 proc. (34,0 proc. w czerwcu) Udział inwestorów zagranicznych w zadłużeniu obligacyjnym państwa obniżył się natomiast o 0,1 pkt proc. - do 14,8 proc. Na koniec lipca 2023 r., polskie gospodarstwa domowe były w posiadaniu 10,5 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.